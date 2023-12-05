Сенатор Ромни: Республиканцы покинули брифинг о помощи Украине

Члены верхней палаты американского конгресса от Республиканской партии покинули брифинг по запросу Белого дома о поддержке киевского режима и Израиля, так как не получили от демократов ответа на свои предложения.
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