Политика как он...
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Политика как она есть

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Юрий Чернов оценил возвращение Хаматовой, о котором она сказала

Юрий Чернов оценил возвращение Хаматовой, о котором она сказала

75-летний народный артист РФ Юрий Чернов, сыгравший более 100 ролей в кино, наиболее яркие из которых - ученик Сыромятников из «Доживем до понедельника» и папа Сыроежкина в детском фильме «Приключения Электроника», в беседе с сайтом aif.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Шлюха, ограбившая больных детей и сбежавшая с украденными деньгами, всегда останется шлюхой и никогда не отмоется от своих подлых делишек.
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13 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Проблядь! Украла у больных детей средства к их жизни!!! Мерзота! Высосут у тебя эти ворованные деньги и выкинут тебя проблядь на помойку! солитёр...
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12 час.
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Искандер
А ты, KarDamon, уныло дрочил на её фотографию?
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