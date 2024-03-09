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Военное обозрение

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Ударами ВС РФ поражено промпредприятие в Кривом Роге, взрывы прогремели в Полтавской области, Купянске и Константиновке

Ударами ВС РФ поражено промпредприятие в Кривом Роге, взрывы прогремели в Полтавской области, Купянске и Константиновке

Вооруженные силы России нанесли массированные удары высокоточным оружием по военным и связанным с военкой целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях западных регионов РФ.

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