Исчезнет с полок уже с 23 августа: готовьтесь к неприятному сюрпризу и закупайтесь впрок этим популярным товаром Евгения КомароваВ данный момент в России наблюдается непростая ситуация с поставкой ряда товаров.
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