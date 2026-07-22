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Царьград

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Хорхе Родригес сообщил о жертвах землетрясения в Венесуэле 24 июня

Хорхе Родригес сообщил о жертвах землетрясения в Венесуэле 24 июня

24 июня в Венесуэле произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5. По данным Хорхе Родригеса, погибло 5 346 человек, 16 740 получили ранения, а более 17 000 остались без крова.

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