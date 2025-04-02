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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🔍 Важное объявление для жителей Волгоградской области

🔍 Важное объявление для жителей Волгоградской области! С 1 апреля 2025 года в МФЦ начинает предоставляться новый спектр услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)! ❓Что можно будет сделать в МФЦ: ✅ Заключить договор на услугу “Обращение с ТКО” (для юрлиц и ИП) ✅Открыть лицевой счет на услугу “Обращение с ТКО” (для физлиц) ✅Оформить перерасчет платы за ТКО при временном отсутствии по месту регистрации (для физлиц) ✅Изменить данные в договоре ТКО (количество прописанных, ФИО) ⚡️Важно: услуги будут доступны во всех отделах МФЦ области.

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