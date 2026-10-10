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Дешёвый датчик температуры и влажности Xiaomi с сенсором CO₂ и увеличенным экраном поступил в продажу в Китае

Дешёвый датчик температуры и влажности Xiaomi с сенсором CO₂ и увеличенным экраном поступил в продажу в Китае

Mijia Smart Thermometer and Hygrometer 3 Pro получил 3,6-дюймовый экран, датчик углекислого газа и интеграцию с умным домом Xiaomi начала продажи умного термометра и гигрометра Mijia Smart Thermometer and Hygrometer 3 Pro.

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