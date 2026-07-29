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Север Пресс

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На Ямале почти 1700 человек получают помощь соцработников на дому

На Ямале почти 1700 человек получают помощь соцработников на дому

На Ямале почти 1700 северян получают помощь соцработников на дому. Такую поддержку оказывают тем, кто живет один и уже не может в полной мере заботиться о себе из‑за возраста, болезни, травмы или инвалидности, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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