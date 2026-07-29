На Ямале почти 1700 человек получают помощь соцработников на дому

На Ямале почти 1700 северян получают помощь соцработников на дому. Такую поддержку оказывают тем, кто живет один и уже не может в полной мере заботиться о себе из‑за возраста, болезни, травмы или инвалидности, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.