Дерзкая диверсия партизан на Херсонском направлении, а ВСУ продолжают бить по мирным: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 24 марта 2024 года Юлия СоколоваГубернатор Херсонской области, Владимир Сальдо, поделился информацией о необычной операции, проведенной подпольными группами против украинских военных на правом берегу Днепра.
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