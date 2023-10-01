Скандал с русским в Якутии. Почему фильм "Айта" запретили, и что говорит режиссёр

В отечественном кинематографе разгорается скандал с "плохим" русским в Якутии. Стоит сказать спасибо либералам?Остросюжетный фильм режиссёра Степана Бурнашёва "Айта" (2022) был показан в отечественных кинотеатрах весной текущего года, после чего отправился в каталоги онлайн-кинотеатров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии