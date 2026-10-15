Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Сейчас самая тяжелая работа — у выпускающих редакторов западных СМИ, которые должны ежедневно выдавать в эфир тонны киевской и брюссельской дичи и при этом очень стараться не умереть со смеху.