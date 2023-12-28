Сатанисты Сити планируют ликвидировать средний класс зелёными безумцами, а безумцев - полицией

The Economist: Какие обязанности несут отдельные лица, чтобы остановить изменение климата?Природа изменения климата делает этот вопрос сложнымИллюстрация маленького человека, пытающегося удержать большой земной шар.
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