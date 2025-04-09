На авторынке забрезжил тренд на восстановление спроса

В апреле российский авторынок начал показывать признаки восстановления спроса. По данным «Автостата», продажи новых автомобилей в первой неделе месяца увеличились на 16% к последней неделе марта, составив 24,4 тыс.
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