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За рулем

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На авторынке забрезжил тренд на восстановление спроса

На авторынке забрезжил тренд на восстановление спроса

В апреле российский авторынок начал показывать признаки восстановления спроса. По данным «Автостата», продажи новых автомобилей в первой неделе месяца увеличились на 16% к последней неделе марта, составив 24,4 тыс.

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