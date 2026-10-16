Управление ФСБ по Краснодарскому краю обнародовало материалы уголовного дела Гайнца Фрица Инзеля, командира артиллерийского орудия дивизии СС «Мертвая голова», осуждённого в 1949 году за участие в уничтожении украинского населённого пункта.
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