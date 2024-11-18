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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Оптимист Арестович

Оптимист Арестович

Вчера бывший сотрудник офиса президента Украины Алексей Арестович, которого смертельно обидели на родине, бесцеремонно отодвинув от корыта, выдал рецепт компромиссного, но вроде бы выгодного Киеву варианта капитуляции.

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