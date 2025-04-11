Май 2025 года покажет: Вольф Мессинг выделил дату важную для России, СВО и Запада, сделав пророческое заявление много лет назад Ольга БезродняяВольф Мессинг — одна из самых загадочных фигур 20 века, предсказал изменения в 2025 году, сказав, что все начнется с мая.