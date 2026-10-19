Рубио не знает, откуда Зеленский берёт данные о паузе в передаче разведданных Госсекретарь США Марко Рубио, находящийся с визитом в Узбекистане, раскритиковал Зеленского с его утверждениями о том, что американцы ставили на паузу передачу разведданных Украине.