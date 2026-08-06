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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» уверена, что договорится с «Аль-Хилалем» по Канселу. Клубы обсуждают сумму трансфера

« Барселона » уверена в успехе переговоров по Жоау Канселу . Каталонский клуб не сомневается в том, что сможет оформить трансфер защитника до окончания трансферного окна.

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