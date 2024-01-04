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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич набрал 41 очко в победном матче против «Портленда»

Лука Дончич набрал 41 очко в победном матче против «Портленда»

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» реализовал 13 из 21 с игры, включая 4 из 7 из-за дуги, и 11 из 14 с линии штрафных.

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