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СКА заплатит Мироманову 80 млн рублей за 2 года (Артур Хайруллин)

Стала известна зарплата Даниила Мироманова в СКА . 29-летний защитник ранее подписал контракт на два года.

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