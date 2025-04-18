Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Элитный автопарк и коллекцию квартир на 400 млн рублей нашли во время проверки главы районного отдела СК Татарстана.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Элитный автопарк и коллекцию квартир на 400 млн рублей нашли во время проверки главы районного отдела СК Татарстана.
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