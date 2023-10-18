Суд впервые отменил сделку, проведенную без разрешения правкомиссии

Российский суд признал недействительной сделку между российским бизнесменом и «дочкой» компании из недружественной Германии из-за отсутствия разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
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