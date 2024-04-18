В Архангельске в ДТП с тремя автомобилями погиб водитель "Лады Калины"

В Архангельске произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб водитель "Лады Калины". По предварительной информации, он не удерживался на безопасном расстоянии от другого автомобиля и врезался в него, сообщает “Северная неделя”.
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