В Черном море увеличится численность краснокнижного лосося благодаря инициативе «Турьев Хутор», поддерживающей развитие курорта «Роза Хутор».
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В Черном море увеличится численность краснокнижного лосося благодаря инициативе «Турьев Хутор», поддерживающей развитие курорта «Роза Хутор».