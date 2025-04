Состоялся релиз приключенческого экшена Maliki: Poison Of The Past от французской студ...

Состоялся релиз приключенческого экшена Maliki: Poison Of The Past от французской студии Blue BansheeСостоялся релиз Maliki: Poison Of The Past — яркийого приключенческого экшена от французской студии Blue Banshee и издателя Ankama Games (Dofus, Wakfu), основанный на популярном французском веб-комиксе.