Состоялся релиз приключенческого экшена Maliki: Poison Of The Past от французской студ...

Состоялся релиз приключенческого экшена Maliki: Poison Of The Past от французской студии Blue BansheeСостоялся релиз Maliki: Poison Of The Past — яркийого приключенческого экшена от французской студии Blue Banshee и издателя Ankama Games (Dofus, Wakfu), основанный на популярном французском веб-комиксе.
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