Несекретные материалы

13 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    ..и все эти страны соц.конц.лагеря - от сев.кореи до румынии и далее в анголы и гондурасы.... а буржуям совдеповское ...Наконец-то дело д...
  • Ингерман Ланская
    это в вашей чухонии станкостроение разорено до основания. А Россия восстанавливается после 70 лет оккупации и разграб...Наконец-то дело д...
  • Султанов СМ
    Чушь какая-то получается, вот так голосуешь за партию, а ОНИ понабирают под этот шумок,, артистов, клоунов да спортсм...Выборы еще не нач...

Путин ушёл на самоизоляцию: что это может значить?

Путин ушёл на самоизоляцию: что это может значить?

авор - КОРОТКО Президент России Владимир Путин всё-таки сделал то, о чём говорил накануне — из-за большого числа заболевших в своём окружении он принял решение снова уйти на самоизоляцию, как он уже это делал в течение долгого времени, буквально с самого начала пандемии и до парочки последних месяцев, когда президент всё же начал посещать массовые и публичные мероприятия, не просто номинально на них присутствия, но и находясь прямо в центре событий, самым активным образом общаясь с большим количеством людей вокруг.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх