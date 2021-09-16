Путин ушёл на самоизоляцию: что это может значить?

авор - КОРОТКО Президент России Владимир Путин всё-таки сделал то, о чём говорил накануне — из-за большого числа заболевших в своём окружении он принял решение снова уйти на самоизоляцию, как он уже это делал в течение долгого времени, буквально с самого начала пандемии и до парочки последних месяцев, когда президент всё же начал посещать массовые и публичные мероприятия, не просто номинально на них присутствия, но и находясь прямо в центре событий, самым активным образом общаясь с большим количеством людей вокруг.