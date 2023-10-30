Домашняя халва

Начиналось всё как обычно, увидела рецепт достаточно простой и загорелась идеей приготовить. Всего-то нужно семечки измельчить, белок яйца взбить, добавить к нему сироп из сахара и воды, а затем смешать с семечковой массой.
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