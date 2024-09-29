Шериф Османов: VIII ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ГОРОДА САКИ ПО ДЗЮДО среди юношей и девушек, памяти дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана

VIII ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ГОРОДА САКИ ПО ДЗЮДО среди юношей и девушек, памяти дважды Героя Советского Союза Амет-Хана СултанаВ турнирире принимают участие около 500 участников из разных регионов нашей страны, включая Запорожскую и Херсонскую области, ДНР и ЛНР, Краснодарский край, Волгоградскую область, а также спортсмены из разных районов Кр.
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