В Минобороны рассказали историю отца и сына, которые служат на СВО

Минобороны РФ В Министерстве обороны РФ рассказали об отце и сыне, которые служат в российской армии в зоне проведения спецоперации на территории Луганской Народной Республики и вместе защищают родину от националистов ВСУ.
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