ООН: в Газе за полгода погибло больше детей, чем за четыре года во всех войнах

За последние полгода в секторе Газа погибло больше детей, чем за четыре года во всех мировых конфликтах, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии