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Пять человек погибли и более 60 пострадали при ударе США по свадьбе в Иране

Пять человек погибли и более 60 пострадали при ударе США по свадьбе в Иране

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS Американские военные нанесли удар по месту проведения свадебной церемонии в провинции Хормозган на юге Ирана.

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