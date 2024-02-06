Мужчина хочет 700$ компенсации за утерянное пальто, купленное на распродаже за 100$

У большинства из нас в гардеробе есть предмет одежды, который мы любим настолько, что планируем передать его следующим поколениям - будь то старая футболка с изображением рок-группы или джинсовая куртка с нашивками.
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