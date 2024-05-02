Медведчук назвал шесть фамилий - организаторов фашизма в Одессе 2 мая 2014-го

Сволочи , именно из таких формировались "Азов" и иже с ними,в последствии на пленных азовцев и обменяли Медведчука в соотношении 1:50

V K

Да он и себя забыл вписать! Сколько он с подельниками получил от России денег, обещая, что наши войска на Украине будут встречать цветами! Деньги он и его подельники раздербанили, наших тысячи полегли, т.к. никакого содействия российским войскам просто не было. Сволочь. Из-за него столько хороших парней полегло.