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Медведчук назвал шесть фамилий - организаторов фашизма в Одессе 2 мая 2014-го

Медведчук назвал шесть фамилий - организаторов фашизма в Одессе 2 мая 2014-го

Глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью ТАСС назвал имена организаторов и исполнителей трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, а также ответил на вопросы о судьбе Владимира Зеленского и будущем Украины.

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Комментарии
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с
сергей
Сволочи , именно из таких формировались &quot;Азов&quot; и иже с ними,в последствии на пленных азовцев и обменяли Медведчука в соотношении 1:50
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5 час.
V K
Да он и себя забыл вписать! Сколько он с подельниками получил от России денег, обещая, что наши войска на Украине будут встречать цветами! Деньги он и его подельники раздербанили, наших тысячи полегли, т.к. никакого содействия российским войскам просто не было. Сволочь. Из-за него столько хороших парней полегло.
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2 час.
ВГ
Виктор Гутман
Разумно мыслит, разумно излагает.
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2 час.

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