«Триумф» вне стен: два десятилетия искусства и амбиций

Московская галерея «Триумф» начала свою историю в 2006 году. За прошедшие двадцать лет её проекты были представлены на площадках Манежа, в Пушкинском музее и Третьяковской галерее, а также на Венецианской биеннале.
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