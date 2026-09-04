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«Триумф» вне стен: два десятилетия искусства и амбиций

«Триумф» вне стен: два десятилетия искусства и амбиций

Московская галерея «Триумф» начала свою историю в 2006 году. За прошедшие двадцать лет её проекты были представлены на площадках Манежа, в Пушкинском музее и Третьяковской галерее, а также на Венецианской биеннале.

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