В Тамбове столкнулись два ВАЗа: есть пострадавший

В Тамбове столкнулись два ВАЗа. Авария произошла на улице Базарной. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21124" при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21120" под управлением 41-летней женщины.