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Ефимов: Москва выставила на торги 15 га под комплексную застройку в двух районах

Ефимов: Москва выставила на торги 15 га под комплексную застройку в двух районах

Столица объявила аукционы на право заключения договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) в центре и на юге города.

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