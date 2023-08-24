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«Аль-Хилаль» Неймара и Малкома и «Аль-Иттихад» Бензема – абсолютные фавориты матчей 3-го тура саудовской Про-лиги

24 августа состоятся пять матчей третьего тура Про-лиги Саудовской Аравии. Наибольший интерес вызывают матчи «Аль-Хилаля» и «Аль-Иттихада».

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