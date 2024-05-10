Signal заподозрили в работе на спецслужбы США. Мессенджер может быть не так уж защищен

Приложение для обмена зашифрованными сообщениями Signal на практике может быть связано с американским правительством и разведкойSignal является весьма популярным у пользователей, которым необходима полная конфиденциальность переписок — его скачало более 100 миллионов человек.
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