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Петербургский дневник

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Приставы помогли петербуржцу ознакомиться с наследственным делом

Приставы помогли петербуржцу ознакомиться с наследственным делом

Нотариус почти полгода отказывала мужчине в предоставлении материалов В Петербурге исполнили судебное решение в отношении нотариуса, которая почти полгода отказывала жителю города в ознакомлении с материалами наследственного дела, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

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