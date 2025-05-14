Приставы помогли петербуржцу ознакомиться с наследственным делом

Нотариус почти полгода отказывала мужчине в предоставлении материалов В Петербурге исполнили судебное решение в отношении нотариуса, которая почти полгода отказывала жителю города в ознакомлении с материалами наследственного дела, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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