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Генерал ВСУ призвал остановить боевые действия

Генерал ВСУ призвал остановить боевые действия

Украинцы неверно оценивали свои боевые возможности и слишком надеялись на помощь Запада. Переоценить ситуацию и остановить боевые действия призвал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко, передает РИА Новости.

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