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Бренды России

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Герой Советского Союза Николай Ситников

Герой Советского Союза Николай Ситников

Ему было суждено прожить всего девятнадцать лет, но эти годы вместили целую эпоху — детство, опалённое войной, раннее взросление, фронт, подвиг и бессмертие.

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