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ФСБ перекроет улицы в центре Новокузнецка из-за террористов

ФСБ перекроет улицы в центре Новокузнецка из-за террористов

В Новокузнецке 8 августа будет действовать ограничение движения из-за условных террористов.8 августа в Новокузнецке пройдут антитеррористические учения силовиков – об этом сообщает региональное Управление ФСБ.

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