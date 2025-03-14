Bloomberg указал на «бесшумное» усиление санкций США против России

США «без шума» усилили санкции против России, при это не было введено никаких новых ограничений. Как отмечает Bloomberg, для этого было достаточно лишь дать истечь лицензии, которая разрешала проводить операции с рядом российских банков при энергетических расчетах.
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