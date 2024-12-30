Чемпионат мира по блицу. Непомнящий, Карлсен, Мурзин, Дубов, Накамура, Грищук, Каруана и Ниманн сыграют на турнире

Турнир пройдет в Нью-Йорке с 30 по 31 декабря. Ранее стали известны призеры в рапиде. Чемпионат мира по блицу Нью-Йорк, США Открытый турнир Начало партий – 22:00 по московскому времени, прямые трансляции – на ютуб-канале ФИДЕ Участники Магнус Карлсен (Норвегия) Алиреза Фируджа (Франция) Хикару Накамура (США) Уэсли Со (США) Фабиано Каруана (США) Даниил Дубов (Россия) Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) Володар Мурзин (Россия) Максим Вашье-Лаграв (Франция) Ян Непомнящий (Россия) Арджун Эригайси (Индия) Вэй И (Китай) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) Дэниэл Народицкий (США) Ханс Ниманн (США) Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) Александр Грищук (Россия) Александр Шиманов (Россия) Андрей Есипенко (Россия) Иван Землянский (Россия) Арсений Нестеров (Россия) Аниш Гири (Нидерланды) ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты сыграют 13 туров по швейцарской системе.
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