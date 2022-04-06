Происшествия

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Полицейские в Ханты-Мансийском автономном округе вручили подарки детям, эвакуированным из ДНР

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району не в первый раз встречаются с эвакуированными жителями ДНР, которые расположились в поселке Барсово на базе «Олимпия».

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