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Праздник тихой радости: как отметить Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Праздник тихой радости: как отметить Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы  – один из двенадцати главных (двунадесятых) праздников в православии.

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