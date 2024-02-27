Устанавливать обновления Windows можно будет без перезагрузки. Уже в нынешнем году

Microsoft тестирует новую процедуру установки апдейтов безопасности для Windows 11, которая не будет требовать перезагрузки после обновленияНовая функция «горячих обновлений» будет реализована в Windows 11 версии 24H2 для x86-64-совместимых систем, релиз которой состоится до конца года.