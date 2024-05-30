Кардиолог Гинзбург рекомендовал при болезнях сердца исключить продукты с солью

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук и главный кардиолог Михаил Гинзбург рекомендует пациентам с артериальной гипертонией уменьшить потребление поваренной соли и исключить продукты с ее высоким содержанием, в том числе консервированные.
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