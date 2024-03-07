Губернатор Андрей Травников вручил знаки отличия «За материнскую доблесть»

Андрей Травников подчеркнул: «С каждым годом эта церемония приобретает всё большее значение. Мы возвращаемся к своим корням, к своим истокам, к тем самым традиционным российским ценностям, о которых в последнее время очень много говорится, и важнейшими элементами этих традиционных ценностей является уважение к старшим, и уважение к женщинам.