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Репортаж под обстрелом: военкор «Известий» Александр Федорчак погиб после украинской атаки в ЛНР

Репортаж под обстрелом: военкор «Известий» Александр Федорчак погиб после украинской атаки в ЛНР

Во время съемок в Луганской Народной Республике погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. По предварительной информации, 24 марта журналист готовил репортаж о работе расчетов БПЛА, когда по группе репортеров был нанесен артиллерийский удар со стороны ВСУ.

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