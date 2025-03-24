Репортаж под обстрелом: военкор «Известий» Александр Федорчак погиб после украинской атаки в ЛНР

Во время съемок в Луганской Народной Республике погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. По предварительной информации, 24 марта журналист готовил репортаж о работе расчетов БПЛА, когда по группе репортеров был нанесен артиллерийский удар со стороны ВСУ.
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